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鉅亨速報 - Factset 最新調查：蔚來汽車(NIO-US)EPS預估上修至-0.05元，預估目標價為7.06元

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根據FactSet最新調查，共23位分析師，對蔚來汽車(NIO-US)做出2026年EPS預估：中位數由-0.06元上修至-0.05元，其中最高估值0.22元，最低估值-0.42元，預估目標價為7.06元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值0.22(0.22)0.460.620.4
最低值-0.42(-0.42)-0.33-0.220.4
平均值-0.06(-0.07)0.120.270.4
中位數-0.05(-0.06)0.120.280.4

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值230.67億303.37億364.04億280.17億
最低值172.52億188.27億190.41億280.17億
平均值202.45億238.25億263.09億280.17億
中位數202.11億235.94億266.12億280.17億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-1.04-1.30-1.76-1.53-0.95
營業收入56.03億73.17億78.50億91.33億121.71億

詳細資訊請看美股內頁：
蔚來汽車(NIO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSNIO

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