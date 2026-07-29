鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯電 ADR(UMC-US)EPS預估上修至0.78元，預估目標價為13.60元
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根據FactSet最新調查，共21位分析師，對聯電 ADR(UMC-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.76元上修至0.78元，其中最高估值1.14元，最低估值0.68元，預估目標價為13.60元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.14(1)
|1.47
|1.92
|最低值
|0.68(0.65)
|0.78
|0.93
|平均值
|0.79(0.77)
|1
|1.32
|中位數
|0.78(0.76)
|0.95
|1.14
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|95.95億
|148.56億
|181.66億
|最低值
|84.36億
|95.82億
|102.95億
|平均值
|87.96億
|106.86億
|122.41億
|中位數
|87.78億
|103.75億
|113.08億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.82
|1.19
|0.79
|0.59
|0.54
|營業收入
|76.26億
|93.48億
|71.39億
|72.33億
|76.23億
詳細資訊請看美股內頁：
聯電 ADR(UMC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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