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鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯電 ADR(UMC-US)EPS預估上修至0.78元，預估目標價為13.60元

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根據FactSet最新調查，共21位分析師，對聯電 ADR(UMC-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.76元上修至0.78元，其中最高估值1.14元，最低估值0.68元，預估目標價為13.60元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值1.14(1)1.471.92
最低值0.68(0.65)0.780.93
平均值0.79(0.77)11.32
中位數0.78(0.76)0.951.14

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值95.95億148.56億181.66億
最低值84.36億95.82億102.95億
平均值87.96億106.86億122.41億
中位數87.78億103.75億113.08億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.821.190.790.590.54
營業收入76.26億93.48億71.39億72.33億76.23億

詳細資訊請看美股內頁：
聯電 ADR(UMC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSUMC

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