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根據FactSet最新調查，共25位分析師，對Expand Energy Corporation(EXE-US)做出2026年EPS預估：中位數由8.44元上修至8.8元，其中最高估值11.03元，最低估值7.5元，預估目標價為125.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|11.03(10.38)
|12
|13.5
|14.65
|最低值
|7.5(7.5)
|4.78
|5.84
|7.06
|平均值
|8.74(8.57)
|8.23
|9.32
|11.16
|中位數
|8.8(8.44)
|8.17
|9.22
|11.46
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|150.80億
|157.28億
|162.35億
|165.12億
|最低值
|132.84億
|117.27億
|123.02億
|140.28億
|平均值
|141.87億
|137.55億
|145.13億
|151.27億
|中位數
|141.47億
|139.02億
|146.66億
|149.85億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|53.66
|33.36
|16.92
|-4.55
|7.57
|營業收入
|73.01億
|141.23億
|60.38億
|42.55億
|116.48億
詳細資訊請看美股內頁：
Expand Energy Corporation(EXE-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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