鉅亨速報 - Factset 最新調查：波音(BA-US)EPS預估下修至-0.82元，預估目標價為275.00元
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根據FactSet最新調查，共22位分析師，對波音(BA-US)做出2026年EPS預估：中位數由-0.79元下修至-0.82元，其中最高估值0.5元，最低估值-1.79元，預估目標價為275.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|0.5(0.5)
|6.8
|12.8
|16.65
|最低值
|-1.79(-1.79)
|1.6
|4.53
|9.86
|平均值
|-0.76(-0.74)
|4.04
|8.01
|12.47
|中位數
|-0.82(-0.79)
|4.03
|8.04
|11.69
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1,034.10億
|1,185.56億
|1,350.66億
|1,365.75億
|最低值
|951.02億
|1,067.82億
|1,143.60億
|1,309.94億
|平均值
|981.20億
|1,123.17億
|1,229.15億
|1,342.52億
|中位數
|980.36億
|1,128.31億
|1,242.79億
|1,347.19億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-7.15
|-8.30
|-3.67
|-18.36
|2.48
|營業收入
|622.86億
|666.07億
|777.94億
|665.18億
|894.62億
詳細資訊請看美股內頁：
波音(BA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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