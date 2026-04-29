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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Expand Energy Corporation(EXE-US)EPS預估下修至8.93元，預估目標價為133.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共25位分析師，對Expand Energy Corporation(EXE-US)做出2026年EPS預估：中位數由9.08元下修至8.93元，其中最高估值11.01元，最低估值8元，預估目標價為133.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值11.01(13.1)13.6512.8910.8
最低值8(6.67)5.676.859.37
平均值9.07(9.13)9.49.610.09
中位數8.93(9.08)9.399.7310.09

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值150.80億157.28億162.35億144.07億
最低值100.07億100.21億97.47億134.64億
平均值128.13億128.00億128.65億139.36億
中位數131.39億135.27億134.25億139.36億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS53.6633.3616.92-4.557.57
營業收入73.01億141.23億60.38億42.55億116.48億

詳細資訊請看美股內頁：
Expand Energy Corporation(EXE-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSEXE

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