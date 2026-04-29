鉅亨速報 - Factset 最新調查：Expand Energy Corporation(EXE-US)EPS預估下修至8.93元，預估目標價為133.00元
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根據FactSet最新調查，共25位分析師，對Expand Energy Corporation(EXE-US)做出2026年EPS預估：中位數由9.08元下修至8.93元，其中最高估值11.01元，最低估值8元，預估目標價為133.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|11.01(13.1)
|13.65
|12.89
|10.8
|最低值
|8(6.67)
|5.67
|6.85
|9.37
|平均值
|9.07(9.13)
|9.4
|9.6
|10.09
|中位數
|8.93(9.08)
|9.39
|9.73
|10.09
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|150.80億
|157.28億
|162.35億
|144.07億
|最低值
|100.07億
|100.21億
|97.47億
|134.64億
|平均值
|128.13億
|128.00億
|128.65億
|139.36億
|中位數
|131.39億
|135.27億
|134.25億
|139.36億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|53.66
|33.36
|16.92
|-4.55
|7.57
|營業收入
|73.01億
|141.23億
|60.38億
|42.55億
|116.48億
詳細資訊請看美股內頁：
Expand Energy Corporation(EXE-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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