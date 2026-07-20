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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Expand Energy Corporation(EXE-US)EPS預估下修至8.46元，預估目標價為125.00元

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根據FactSet最新調查，共24位分析師，對Expand Energy Corporation(EXE-US)做出2026年EPS預估：中位數由8.6元下修至8.46元，其中最高估值9.64元，最低估值7.5元，預估目標價為125.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值9.64(9.64)13.6513.514.65
最低值7.5(7.5)4.785.847.06
平均值8.5(8.54)8.079.1210.59
中位數8.46(8.6)7.459.3410.33

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值150.80億157.28億162.35億165.12億
最低值130.95億117.27億126.30億140.28億
平均值141.32億137.91億145.37億150.38億
中位數141.85億140.29億148.38億148.07億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS53.6633.3616.92-4.557.57
營業收入73.01億141.23億60.38億42.55億116.48億

詳細資訊請看美股內頁：
Expand Energy Corporation(EXE-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSEXE

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