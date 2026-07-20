鉅亨速報 - Factset 最新調查：Expand Energy Corporation(EXE-US)EPS預估下修至8.46元，預估目標價為125.00元
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根據FactSet最新調查，共24位分析師，對Expand Energy Corporation(EXE-US)做出2026年EPS預估：中位數由8.6元下修至8.46元，其中最高估值9.64元，最低估值7.5元，預估目標價為125.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|9.64(9.64)
|13.65
|13.5
|14.65
|最低值
|7.5(7.5)
|4.78
|5.84
|7.06
|平均值
|8.5(8.54)
|8.07
|9.12
|10.59
|中位數
|8.46(8.6)
|7.45
|9.34
|10.33
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|150.80億
|157.28億
|162.35億
|165.12億
|最低值
|130.95億
|117.27億
|126.30億
|140.28億
|平均值
|141.32億
|137.91億
|145.37億
|150.38億
|中位數
|141.85億
|140.29億
|148.38億
|148.07億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|53.66
|33.36
|16.92
|-4.55
|7.57
|營業收入
|73.01億
|141.23億
|60.38億
|42.55億
|116.48億
詳細資訊請看美股內頁：
Expand Energy Corporation(EXE-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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