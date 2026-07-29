鉅亨速報 - Factset 最新調查：伍德賽德能源集團(WDS-US)EPS預估上修至1.83元，預估目標價為22.97元
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根據FactSet最新調查，共11位分析師，對伍德賽德能源集團(WDS-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.78元上修至1.83元，其中最高估值2.98元，最低估值1.48元，預估目標價為22.97元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|2.98(2.98)
|2.66
|2.2
|2.16
|最低值
|1.48(1.54)
|1.04
|0.58
|1.26
|平均值
|1.92(1.93)
|1.75
|1.5
|1.7
|中位數
|1.83(1.78)
|1.67
|1.42
|1.71
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|167.96億
|172.39億
|171.99億
|177.07億
|最低值
|144.86億
|127.76億
|120.22億
|166.18億
|平均值
|153.39億
|151.51億
|146.19億
|172.53億
|中位數
|151.96億
|148.69億
|146.45億
|172.84億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|2.05
|4.30
|0.88
|1.88
|1.44
|營業收入
|69.38億
|167.73億
|139.90億
|139.54億
|129.73億
詳細資訊請看美股內頁：
伍德賽德能源集團(WDS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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