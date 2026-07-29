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鉅亨速報 - Factset 最新調查：伍德賽德能源集團(WDS-US)EPS預估上修至1.83元，預估目標價為22.97元

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根據FactSet最新調查，共11位分析師，對伍德賽德能源集團(WDS-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.78元上修至1.83元，其中最高估值2.98元，最低估值1.48元，預估目標價為22.97元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值2.98(2.98)2.662.22.16
最低值1.48(1.54)1.040.581.26
平均值1.92(1.93)1.751.51.7
中位數1.83(1.78)1.671.421.71

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值167.96億172.39億171.99億177.07億
最低值144.86億127.76億120.22億166.18億
平均值153.39億151.51億146.19億172.53億
中位數151.96億148.69億146.45億172.84億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS2.054.300.881.881.44
營業收入69.38億167.73億139.90億139.54億129.73億

詳細資訊請看美股內頁：
伍德賽德能源集團(WDS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSWDS

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