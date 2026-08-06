盤中速報 - 櫃買市場加權指數上漲7.7點至391.45點，漲幅2.01%
鉅亨網新聞中心
截至台北時間06日10:42，櫃買市場加權指數上漲7.7點（或2.01%），暫報391.45點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+14.81%
- 近 1 月：-13.84%
- 近 3 月：-5.81%
- 近 6 月：+29.49%
- 今年以來：+38.92%
焦點個股
Flash模組概念領漲+4.49%。其中 品安(8088-TW) 上漲 9.97% ; 宜鼎(5289-TW) 上漲 9.9% ; 宇瞻(8271-TW) 上漲 7.93% 。
黃金概念概念領漲+4.01%。其中 佳龍(9955-TW) 上漲 5.64% ; 金益鼎(8390-TW) 上漲 3.25% ; 光洋科(1785-TW) 上漲 3.14% 。
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