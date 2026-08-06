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盤中速報 - 櫃買市場加權指數上漲7.7點至391.45點，漲幅2.01%

鉅亨網新聞中心

截至台北時間06日10:42，櫃買市場加權指數上漲7.7點（或2.01%），暫報391.45點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+14.81%
  • 近 1 月：-13.84%
  • 近 3 月：-5.81%
  • 近 6 月：+29.49%
  • 今年以來：+38.92%

焦點個股


Flash模組概念領漲+4.49%。其中 品安(8088-TW) 上漲 9.97% ; 宜鼎(5289-TW) 上漲 9.9% ; 宇瞻(8271-TW) 上漲 7.93% 。

黃金概念概念領漲+4.01%。其中 佳龍(9955-TW) 上漲 5.64% ; 金益鼎(8390-TW) 上漲 3.25% ; 光洋科(1785-TW) 上漲 3.14% 。


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台股指數台股盤中指數走勢櫃買市場加權指數Flash模組黃金概念

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集中市場加權指數44443.76-0.38%
現貨黃金4261.690.38%
品安52.4+9.97%
宜鼎1610+9.90%
宇瞻248+9.25%
佳龍24+4.12%
金益鼎98+2.83%
光洋科115+3.14%

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