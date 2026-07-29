鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-07-29 20:37

台股今 (29) 日延續前一交易日重挫走勢，在半導體、電子權值股賣壓下，指數大跌 1,564 點或 3.76％，成交量略增為 1.08 兆元，三大法人合計共賣超約 317.57 億元。外資續賣 222.52 億元、連 2 賣，並持續大舉調節 ETF，統計外資前 10 名賣超中，共 9 檔為 ETF，6 檔為主動式 ETF，以主動統一升級 50 (00403A-TW) 大砍 14.45 萬張居冠，另有 3 檔為被動式 ETF，以元大台灣 50 (0050-TW) 共 10.49 萬張居次。

外資賣超222億元 減碼6檔主動式ETF 加碼聯電近4萬張。(鉅亨網資料照)

觀察三大法人單日買賣超動向，外資今日賣超 222.52 億元、投信買超 90.94 億元、自營商賣超 185.99 億元，三大法人合計賣超約 317.57 億元。期貨籌碼部位，外資期貨空單小減 525 口，累計外資期貨空單仍有 8.27 萬口。

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外資買超前 10 名中，以聯電買超 3.96 萬張最多，其次買超為南亞 2.54 萬張、復華富時不動產 (00712-TW) 買超 2.12 萬張，友達及合庫金 1.75 萬張，華航 1.41 萬張、中華電 1.29 萬張、長榮航 1.27 萬張、群益台灣精選高息 (00919-TW) 為 1.1 萬張、上海商銀 1.02 萬張。

外資賣超前 10 名中，今日持續昨日操作大舉調節 ETF，其中主動統一升級 50(00403A-TW) 遭大砍賣 14.45 張居首位，繼昨日遭外資狂砍 14.8 萬張後，今日再遭外資提款，累計外資已連 4 賣達 41.6 萬張。同時也大賣被動式的元大台灣 50 (0050-TW)10.49 萬張居次，第 3 為主動統一台股增長 (00981A-TW) 賣 8.87 萬張。

投信買超前 10 名個股中，有 8 名為金融股，買超首位為中信金 1.18 萬張、其後依序為大成鋼 6,250 張、凱基金 5,449 張、兆豐金 5,321 張、國泰金 3,211 張、華南金 3,181 張、富邦金 3,093 張、欣興 2,630 張，台新新光金及元大金各 2,400 多張。

投信賣超前 10 名個股中，賣超首位為聯電 1.54 萬張、南亞 1.45 萬張、萬宏 3,730 張、長榮航 2,887 張、遠傳 1,833 張、南亞科 1,684 張、強茂 1,313 張，其後依序為金像電、國巨 *、矽力 *-KY。