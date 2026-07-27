鉅亨網記者劉玟妤 台北
台股今 (27) 日早盤一度跌逾 600 點，最低跌至 42969.48 點，不過在台積電穩盤，加上金融類股力挺，終場小跌 20.65 點或 0.05%，收 43634.19 點，拉出 664.71 點下影線，但未能收復季線，成交量縮至 7176.87 億元，為 4 月 7 日以來新低量。外資今天轉為買超，買超 80.4 億元，土洋皆偏愛金融類股。
觀察三大法人今天籌碼動向，外資轉為買方，買超 80.4 億元，投信與自營商皆站賣方，投信賣超 2.79 億元，自營商則賣超 78.57 億元，連 2 賣，三大法人合計賣超 0.96 億元。
外資今天操作偏愛金融類股，買超台中銀 2.4 萬張，臺企銀 2.1 萬張，合庫金 1.6 萬張，永豐金 1.5 萬張。另外，也同步買進群創 5.6 萬張，聯電 4.3 萬張，長榮航 1.9 萬張，南亞 1.8 萬張，中鋼 1.7 萬張，台泥 1.7 萬張，中纖 1.5 萬張。
外資賣超方面，今天減碼至上 1.1 萬張，華邦電 1 萬張，漢翔 1 萬張，中石化 9711 張，友達 7943 張，國喬 6806 張，中信金 6243 張，台塑 5066 張，中工 4485 張，華新 3532 張。
投信今天同樣青睞金融類股，買超元大金 6506 日，華南金 3955 張，兆豐金 1865 張，上海商銀 1777 張。其他個股方面，則敲進華航 4459 張，緯創 3219 張，廣達 2551 張，遠東新 2184 張，統一 1575 張，長榮航 1347 張。
投信賣超冠軍與外資對作，賣超聯電 1 萬張最多。此外，也賣超強茂 5624 張，華通 4391 張，國巨 * 3991 日，南亞 3433 張，大成鋼 2905 張，瑞軒 2000 張，台虹 1946 張，同欣電 1285 張，晶技 1187 張。
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