台股今 (27) 日早盤一度跌逾 600 點，最低跌至 42969.48 點，不過在台積電穩盤，加上金融類股力挺，終場小跌 20.65 點或 0.05%，收 43634.19 點，拉出 664.71 點下影線，但未能收復季線，成交量縮至 7176.87 億元，為 4 月 7 日以來新低量。外資今天轉為買超，買超 80.4 億元，土洋皆偏愛金融類股。