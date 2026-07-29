長科*Q2獲利大增5倍、EPS 0.71元 Q3營收估再增雙位數

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按應用領域觀察，3C、工控和車用營收占比分別為 46%、28% 和 24%，三大應用別業績皆維持成長態勢。其中以工控應用別營收占比較上季提升 4 個百分點，增幅最為顯著，主要係反映導入資料中心、機器人、低軌衛星等領域的相關產品出貨成長。這也顯示高成長市場對公司的貢獻程度益趨提升，有利於挹注未來公司的營收成長動能。