長科*Q2獲利大增5倍、EPS 0.71元 Q3營收估再增雙位數
鉅亨網記者魏志豪 台北
導線架大廠長科 *(6548-TW) 今 (29) 日召開法說會，並公布第二季財報，受惠客戶需求顯著回溫，歸屬於業主淨利達 6.56 億元，季增 40%，年增 543%，每股稅後盈餘 (EPS) 為 0.71 元，為 2022 年第 4 季以來單季歷史新高，展望第三季，長科 * 看好，將季增雙位數，續創新高。
長科 * 第二季營收 43.15 億元，季增 18%，年增 33%，創下歷史單季新高，毛利率為 22.7%，季增 1 個百分點，年增 2 個百分點，營益率 14.7%，季增 0.9 個百分點，年增 3.5 個百分點，歸屬於母公司業主淨利為 6.56 億元，季增 40%，年增 543%，每股稅後盈餘 (EPS) 為 0.71 元，為 2022 年第 4 季以來單季歷史新高。
按應用領域觀察，3C、工控和車用營收占比分別為 46%、28% 和 24%，三大應用別業績皆維持成長態勢。其中以工控應用別營收占比較上季提升 4 個百分點，增幅最為顯著，主要係反映導入資料中心、機器人、低軌衛星等領域的相關產品出貨成長。這也顯示高成長市場對公司的貢獻程度益趨提升，有利於挹注未來公司的營收成長動能。
展望第三季，長科 * 受惠於市場需求持續回溫及客戶拉貨力道延續，成長動能已由單一產品及應用擴散至各主要產品線與終端市場，預期本季營運可望維持成長態勢，營收將具備挑戰雙位數成長的潛力，公司對後續營運展望維持正面樂觀看法。
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