鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-04-29 18:37

導線架大廠長科 *(6548-TW) 今 (29) 日舉行法說會，並公布第一季財報，第 1 季歸屬母公司業主之本期淨利為 4.69 億元，與上季持平，每股盈餘為 0.51 元，展望第二季，受惠客戶需求穩健成長，第二季訂單動能可望延續，營收季增挑戰雙位數，對後續營運展望維持正向樂觀看法。

就中長期發展而言，為因應客戶需求持續成長，長科 * 積極推動海外擴廠投資計畫。馬來西亞新廠已正式動土，預計 2027 年第 3 季完工；同時亦規劃於中國山東威海設立新公司。未來兩處廠房皆將為涵蓋蝕刻、沖壓與電鍍等全製程的重要生產基地，以優化整體產能布局。配合新廠未來對新製程的需求，長科亦同步升級 QFN 製程能力，逐步完善產品線及技術版圖。

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長科 * 第一季營收 36.72 億元，季增 5%，年增 15%，毛利率 21.7%，季增 0.3 個百分點，年減 0.4 個百分點，營益率 13.8%，季增 0.8 個百分點，年增 0.9 個百分點，稅後淨利 4.69 億元，持平上季，年增 12%，每股稅後純益 0.51 元。

依產品組合區分，長科 * 第一季 IC 導線架占營收比重 32%、QFN 30%、Discrete 18%、QFP 11% 及 EMC-LED 9%。LED 產品線第一季銷售金額創下歷史單季新高，表現亮眼，在既有產品線在歐系和韓系客戶需求帶動下，出貨量持續放大，同時，新產品亦順利切入車用、醫療及工控等應用領域，未來成長動能可期。