鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-06-04 19:00

長科 *(6548-TW) 今 (4) 日公布 5 月營收，受惠 AI 帶動電源管理相關元件需求強勁，單月營收達 14.3 億元，月成長 3.29%，年增 36.65%，一舉創下歷史新高，累計前 5 月合併營收為 64.85 億元，年增 21.49%。

長科 * 指出，隨著資料中心、AI 伺服器、工控等應用快速發展，市場對電源管理元件需求持續攀升，帶動導線架產品出貨成長。另一方面，應用於 PC、網通設備、工控及電動車等領域的微控制器 (MCU) 需求回升，推升 QFP 導線架產品接單增溫，帶動長科整體產能利用率處於高檔，進而挹注營收表現。

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此外，長科 * 持續與國際 IDM 客戶合作，因應機器人、低軌衛星等新興應用發展趨勢，投入相關材料開發，現已陸續取得成果，並逐步進入量產階段，亦有利於增添營收成長。

在市場需求持續暢旺下，長科 * 持續提升高附加價值產品出貨比重，並適度調整產品售價，以反映市場供需及產品價值。隨著產品組合優化及價格調整效益逐步顯現，加上出貨規模持續擴大，成為推升 5 月營收改寫歷史新高的重要因素。