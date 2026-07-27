鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-07-27 10:52

儘管美股費城半導體指數上周五重挫逾 4%，在全球市場觀望本周美國聯準會 (Fed) 利率決策及地緣政治動盪之際，台股今 (27) 日開盤走弱，但日股相對有撐，日本東證指數 (TOPIX) 更是逆勢上揚，吸引資金回流日本低估值族群。隨著五大商社本益比拉回至合理區間，加上獲利成長與 AI 電力需求雙重引擎加持，在台掛牌的日股高股息與商社型 ETF 今天表現亮眼，成為市場震盪中的避風港與長線布局焦點。

〈焦點股〉日股低估值吸引力現 高股息、商社題材成資金避風港。(圖：shutterstock)

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法人表示，地緣政治風險持續干擾市場情緒，加上本周聯準會 (Fed) 將召開聯邦公開市場委員會 (FOMC) 利率決策會議，市場觀望氣氛濃厚，導致股市波動加劇。不過，在企業獲利及經濟基本面尚未明顯轉弱的情況下，投資人仍可利用震盪拉回時分批布局。

中信日本商社 ETF 經理人辛忠駿表示，今年日本五大商社平均本益比一度由 15.9 倍上升至 19.8 倍，近期隨股價修正回落至 17 倍左右，不僅低於今年平均水準，也較日本大型權值股更具估值優勢，顯示整體評價已回歸合理區間。

基本面方面，五大商社 2025 財年獲利表現皆優於公司原先設定目標，大和證券亦預估 2026 財年獲利仍可維持成長趨勢。在獲利動能持續支撐下，目前商社族群的投資吸引力正進一步提升。

中國信託投信表示，對五大商社未來展望仍維持正向看法，資源開發、電力基礎建設以及提高股東回饋等題材，皆持續提供成長支撐。近期股價整理主要受到市場風格輪動影響，但隨著全球電力基礎建設升級與 AI 需求持續擴張，鐵礦、銅礦及化肥等相關產業有望維持強勁表現，進一步帶動商社核心業務成長動能延續。

中國信託投信指出，近期日股資金高度集中於半導體及 AI 概念股，相較之下，商社族群評價仍處於相對低檔。在類股輪動快速的市場環境下，低估值標的往往更容易吸引資金回流，不僅具備補漲潛力，也擁有評價修復空間，值得投資人持續關注。