鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-07-29 15:20

軟銀集團於周三 (29 日) 宣布，向機構投資者發行總額達 900 億日元 (約 5.5 億美元) 的債券，旨在擴大國內外融資管道，以支應其在人工智慧 (AI) 領域的龐大投資需求。

本次債券發行包含 800 億日元的三年期債券及 100 億日元的五年期債券。由於投資者在利率上升的環境下更偏好短天期債券，三年期的規模由原定的 500 億日元大幅上調。

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在利率方面，三年期與五年期的票面利率分別為 3.270% 及 3.886%，這不僅反映了日本國內利率上升的趨勢，也創下今年日本國內企業發行同期限債券的最高利率紀錄。

此舉正值軟銀執行長孫正義承諾「全力投入」OpenAI 相關投資之際，目前其投資承諾已超過 600 億美元。為籌措龐大資金，軟銀採取了多元化的融資策略，除了本次債券，今年也向散戶發行劣後債 (次級債券)，並在海外發行美元及歐元債券。

雖然軟銀債務負擔沉重，但受惠於子公司 Arm Holdings 股價上漲，標普全球評級 (S&P Global Ratings) 本月已將軟銀的評級展望從「負面」調升至「穩定」。