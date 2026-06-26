鉅亨網編譯陳韋廷 2026-06-26 11:00

受外電報導 AI 巨擘 OpenAI 首次公開募股 (IPO) 恐延至 2027 年消息衝擊，軟銀集團股價週五 (26 日) 早盤在東京一度暴跌逾 13%，創三個多月來單日最大跌幅紀錄，市值明顯回吐。

市場原本預期 OpenAI 掛牌將為軟銀帶來巨額投資回報，並使其持股取得透明市場估值，進而縮減軟銀長期承受的綜合企業折價 (Conglomerate Discount)，但此一樂觀預期隨著 IPO 延後傳聞明顯降溫。

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軟銀對 OpenAI 的累計投資金額預計今年 10 月將達到約 650 億美元，是 OpenAI 最大外部投資人之一。

受 OpenAI 上市想像激勵，軟銀股價上月一度衝上歷史高位、市值超越豐田汽車。

但知情人士最新透露，為 OpenAI 提供諮詢的銀行家警告，近期科技股波動恐削弱機構與散戶對大型科技 IPO 的承接意願，促使 OpenAI 內部傾向觀望、暫緩今年內送件。

分析人士指出，軟銀投資組合涵蓋數百家私有新創公司，缺乏流動性標的之公允價值一直是外資給予折價的主因，若 OpenAI 掛牌時程持續往後推遲，短線上軟銀股價恐面臨獲利了結賣壓。