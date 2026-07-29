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台股盤中210檔跌停失守4萬點 台積電一度貢獻800跌點 先拚守穩半年線

鉅亨網記者王莞甯 台北

台股今 (29) 日盤中一度再崩跌超過 2200 點，摜破 4 萬點整數大關，最低來到 39384 點，有測半年線 39256 點的意味，上市櫃一度超過 210 檔個股跌停，在接近盤中最低點的位置時刻，台積電 (2330-TW) 跌幅超過 4%，貢獻跌點近 800 點，而聯發科 (2454-TW) 和台達電 (2308-TW) 也貢獻跌點百點上下。

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台股盤中210檔跌停失守4萬點 台積電一度貢獻800跌點 先拚守穩半年線。(鉅亨網資料照)

統計台股盤中接近最低點時，造成跌點較多的個股包括有台積電近 800 點、聯發科約 145 點、台達電近 120 點，日月光投控 (3711-TW)75 點，合計此四檔大型電子股造成跌點近千點，而台光電 (2383-TW) 和聯電 (2303-TW) 也造成跌點約 40 點，欣興 (3037-TW)、南亞 (1303-TW)、南亞科 (2408-TW)、國巨 *(2327-TW) 均逾 30 點。


法人分析， AI 剛性需求強勁，本波拉回本質是資金情緒修正，而非基本面反轉，接下來的科技大廠財報和聯準會決策，以及微軟、Meta、亞馬遜等 AI 的資本支出與變現效益釋出訊息，將是多頭能否重拾信心的重要關鍵。

不過法人也提到，建議投資人先保持謹慎，等待台積電和電子權值股止穩後再進一步布局。


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台積電跌停股台股低點半年線

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台積電2200-3.51%
聯發科3150-4.98%
南亞科353.5-9.94%
南亞141.5-9.87%
欣興688-9.95%
聯電102.5-9.69%
台光電4100-7.03%
日月光投控499-9.93%
台達電1495-5.38%
國巨507-9.95%

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