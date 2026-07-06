鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-07-06 12:12

台股今 (6) 日高檔震盪，受多檔 AI 股摜壓至跌停影響，台股主動式 ETF 普遍表現走神，成交量前二 00981A、00403A 盤中跌幅分別逾 3%、2%，波動甚至較正 2 ETF 更大；高股息 ETF 則受惠資金轉進防禦性配置，高股息三本柱 0056、00878、00919 逆勢點亮盤面。

觀察午盤前台股 ETF 表現，高股息方面由 0056 領銜逆勢上漲逾 1%，00919 表現同步不俗；反觀台股主動式 ETF 全面重挫，指標 ETF 00981A 因重倉股台光電 (2383-TW) 跌停，一度下跌 3.7%，表現遜於高股息 ETF。

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法人分析，AI 需求強勁但雜音干擾籌碼信心，影響台股進入高檔震盪，讓主動式 ETF 在投資標的選擇上，面臨又要尋找超額報酬，但多數個股本益比偏高的兩難。觀察 00981A 今日領跌的成分股中包括南電 (8046-TW)、台光電 (2383-TW)、台燿 (6274-TW)，盤中均觸及跌停，本益比分別為 251 倍、202 倍與 129.3 倍，股價超前反映企業未來 2 年以上成長性，一旦籌碼動搖，短線修正可能顯著。

隨著指數高檔，保守資金將陸續轉進有息收護體的高股息 ETF，0056 本季公告配息金額 1.35 元創下歷史新高，帶動領息資金湧入，統計公布配息後 2 日，0056 淨申購金額累計逾 40 億元；而 6 月除息的 00919，除息前亦獲逾 200 億元淨申購。

0056 為市場唯一採預測未來殖利率選股的高股息 ETF，可提前掌握具成長潛力的企業，目前成分股已納入多檔 AI 企業，隨獲利成長將推升股息收入與資本利得，進而支撐未來配息續航力。

理財專家表示，在台股企業受惠 AI 需求產能強勁，企業獲利成長亮眼，基本表現強勁下除了可期待填息行情外，未來高股息 ETF 更有機會股價、配息同成長。