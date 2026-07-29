鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2026-07-29 12:11

超微半導體 (AMD-US) 週二 (28 日) 宣布與 Core Scientific 達成合作協議，將獲得最高 2.5GW 的資料中心容量，以滿足 AI 運算需求持續成長背景下對基礎設施的擴張需求。

超微企業發展策略負責人 Mathew Hein 說：「Core Scientific 豐富的 AI 資料中心資源，將進一步擴大客戶獲取 AI 基礎設施的管道，幫助他們大規模部署基於超微的 AI 解決方案。」

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隨著雲端服務供應商和企業不斷增加 AI 基礎設施投資，電力、土地及資料中心資源的需求持續攀升。

根據協議，在滿足特定商業條件的情況下，超微將獲得以市價購買 Core Scientific 普通股的認股權證，但雙方並未揭露交易的具體財務條款。

此次合作將使超微自明年起獲得 Core Scientific 超過 500 兆瓦 AI 資料中心容量，其客戶可利用這些設施部署 AI 系統，此容量未來還可進一步擴展至最高 2.5GW。

近年來，Core Scientific 正逐步從加密貨幣業務轉向承接 AI 和高效能運算 (HPC) 工作負載託管。

根據協議，Core Scientific 還將與超微合作開展資料中心實體基礎設施設計，並部署超微的晶片和軟體解決方案。

Core Scientific 執行長 Adam Sullivan 表示，本次策略合作將深度對接超微長期技術路線圖，Core Scientific 依託成熟的項目交付能力與高密度算力基建規模化落地經驗，可爲超微新一代產品迭代與商用部署提供持續支撐，後續雙方合作規模與業務範圍將隨產業發展持續拓寬。

此次合作落地，標示著超微在高階 AI 算力供應鏈、資料中心基建端的佈局進一步完善，有效補齊算力部署短板，強化其對標產業頭廠商的市場競爭力。