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17歲進三星年薪360萬台幣！AI熱潮下學歷貶值 韓青少年棄大學 搶進半導體技職學校

鉅亨網編譯陳韋廷

當 AI 浪潮席捲全球，傳統「大學文憑＝穩定高薪」的公式正被改寫，越來越多南韓 Z 世代選擇跳過大學，轉進半導體職業學校，有人甚至在成年前就已手握六位數年薪的入場券。

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(圖:shutterstock)

位於首爾東南部的忠北半導體高中，畢業生就業率高達 96.4%。17 歲高三生盧俊植 (音譯) 已拿到三星電子錄取通知。忠北半導體高中約四分之一畢業生直接進入三星


盧俊植說：「初中時勸同學一起來讀技職，很多人堅持衝普通高中考大學，現在都後悔了。」

2025 年三星平均薪資達 1.58 億韓元 (約 360.4 萬台幣）；根據最新工會協議，若達獲利目標，半導體產線員工明年最高可領 40 萬美元。

與此同時，南韓大學學歷貶值危機浮現。今年第 2 季，大學及以上學歷失業人口突破 48 萬人，創五年新高；15 至 29 歲青年失業率攀至 7.2%，AI 更持續壓縮初階白領職缺。

這股「捨文憑、搶技術」的趨勢並非南韓獨有。美國大學及以上學歷者失業率達 2.7%，為 2015 年以來 (疫情時期除外) 新高，青少年正面臨近 80 年來最慘淡的暑期就業市場。

反觀半導體等實作領域，AI 基建投資正創造海量高薪職缺。根據麥肯錫預估，到 2030 年，美國半導體業將短缺 15.7 萬名技術人才。

另據美國半導體協會數據，五分之一半導體從業者無大學學歷，2020 年平均年薪已達 17 萬美元。

企業巨頭已紛紛下場搶人。摩根大通執行長戴蒙本月在費城海軍造船廠直言，未來 5 到 10 年需要 30 萬名電工、焊工投入造船，該投行還宣布投入 2400 萬美元扶植潛艦工廠，創造 450 個長期崗位。

Meta 也推出 1.15 億美元的「美國勞動力學院」，五周培訓後保證進入任一資料中心任職。

家居建材零售商 Lowe"s 執行長 Marvin Ellison 則承諾十年投入 2.5 億美元，培訓 25 萬名水管、木工、電工等熟練技工，「AI 加速時代，行政與分析職務將被主導，技能型職業的重要性正與日俱增」。


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學歷貶值半導體南韓經濟青年失業率三星電子職業學校大學文憑戴蒙Lowe's技職學校

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