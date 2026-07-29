17歲進三星年薪360萬台幣！AI熱潮下學歷貶值 韓青少年棄大學 搶進半導體技職學校

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-07-29 15:00

當 AI 浪潮席捲全球，傳統「大學文憑＝穩定高薪」的公式正被改寫，越來越多南韓 Z 世代選擇跳過大學，轉進半導體職業學校，有人甚至在成年前就已手握六位數年薪的入場券。

(圖:shutterstock)

位於首爾東南部的忠北半導體高中，畢業生就業率高達 96.4%。17 歲高三生盧俊植 (音譯) 已拿到三星電子錄取通知。忠北半導體高中約四分之一畢業生直接進入三星

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盧俊植說：「初中時勸同學一起來讀技職，很多人堅持衝普通高中考大學，現在都後悔了。」

2025 年三星平均薪資達 1.58 億韓元 (約 360.4 萬台幣）；根據最新工會協議，若達獲利目標，半導體產線員工明年最高可領 40 萬美元。

與此同時，南韓大學學歷貶值危機浮現。今年第 2 季，大學及以上學歷失業人口突破 48 萬人，創五年新高；15 至 29 歲青年失業率攀至 7.2%，AI 更持續壓縮初階白領職缺。

這股「捨文憑、搶技術」的趨勢並非南韓獨有。美國大學及以上學歷者失業率達 2.7%，為 2015 年以來 (疫情時期除外) 新高，青少年正面臨近 80 年來最慘淡的暑期就業市場。

反觀半導體等實作領域，AI 基建投資正創造海量高薪職缺。根據麥肯錫預估，到 2030 年，美國半導體業將短缺 15.7 萬名技術人才。

另據美國半導體協會數據，五分之一半導體從業者無大學學歷，2020 年平均年薪已達 17 萬美元。

企業巨頭已紛紛下場搶人。摩根大通執行長戴蒙本月在費城海軍造船廠直言，未來 5 到 10 年需要 30 萬名電工、焊工投入造船，該投行還宣布投入 2400 萬美元扶植潛艦工廠，創造 450 個長期崗位。

Meta 也推出 1.15 億美元的「美國勞動力學院」，五周培訓後保證進入任一資料中心任職。