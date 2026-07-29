鉅亨網編譯陳韋廷 2026-07-29 09:21

最新數據顯示，AI 基建債券的「搶購潮」正快速退去，貝萊德週一 (27 日) 為 Meta 德州 1GW 資料中心專案發行 125 億美元債券，殖利率定在 7.53%，較同評等 A/AA 級債券平均高出約 2 個百分點，為去年 AI 融資熱以來藍籌資料中心債最高利息之一。

需求端呈更冷清的情況，訂單高峰僅約 200 億美元，認購倍數 1.6 倍，遠低於今年美國 AI 投資級大型發債平均約 4 倍的水準，創同類發債案最低。該債由摩根大通、摩根士丹利安排，資金用於 Meta 與貝萊德合建的德州項目 (總成本約 140 億美元)，Meta 自 2028 年起簽 20 年租約作償債支撐。

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去年以來，全球 AI 相關債務融資已破 5700 億美元，信用市場承接力道逼近極限。

Meta、Alphabet、甲骨文、SpaceX 的 CDS(信用違約交換) 近期大幅走升，銀行與機構開始加碼對沖「基建完工但回報不及預期」的風險。

亞馬遜 7 月初新發行 AI 債券認購倍數亦從 3 月的 3.4 倍降至 1.6 倍，與貝萊德案如出一轍。