鉅亨網新聞中心 2026-07-28 20:50

康寧 (Corning)(GLW-US) 周二 (28 日) 盤前公布 2026 財年第二季財報。儘管公司的營收與獲利均優於華爾街預期，但由於前瞻性指引僅與市場預期持平，未能展現更強勁的增長動能，導致股價在盤前交易中一度重挫 11.4%，隨後甚至出現高達 17% 的跌幅。

財務表現：AI 驅動光通信業務強勁成長

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根據財報數據，康寧第二季度核心銷售額達 47.4 億美元，年增 17%；核心每股盈餘 (EPS) 為 0.78 美元，年增 30%。這兩項數據均超過分析師預期的 46.3 億美元營收與 0.76 美元 EPS。

其中，光通信業務 (Optical Communications) 表現尤為出色，銷售額成長 32% 至 20.7 億美元，受益於生成式人工智慧 (Gen AI) 產品的強勁需求，企業網路部門更實現了 65% 的顯著增長。

此外，康寧與科技巨頭的策略合作也取得進展。公司宣布與 Amazon 達成多年期協議，供應其數據中心所需的光纖連網方案；同時與 NVIDIA 建立長期合作夥伴關係，計劃將其光學連接產能提升 10 倍，以應對 AI 工廠建設的需求。

指引乏力與電信支出放緩令投資者失望

儘管過往表現優異，投資者對未來的謹慎態度主導了今日的股價走勢。康寧預計第三季度核心銷售額約為 49 億至 50 億美元，核心 EPS 落在 0.85 至 0.89 美元區間。雖然這符合華爾街平均預期的 0.85 美元 EPS 與 49.9 億美元銷售額，但市場原本期待能看到更激進的指引，尤其是在光纖需求與電信業者資本支出方面。

市場分析指出，股價下跌的主因在於投資者對主要無線電信業者資本支出放緩的憂慮，這將直接影響光通信板塊的短期成長。此外，過去三個月公司內部人士合計出售約 5,410 萬美元股份且無任何買入紀錄，進一步打擊了市場信心。

康寧的拋售效應波及了整個光通信及科技設備板塊。同業如 Coherent、Ciena、邁威爾科技 (Marvell) 及 Lumentum 的股價均在盤前或當日交易中下跌 5.7% 至 6% 不等，顯示市場資金正從該板塊撤退。從宏觀層面看，當日那斯達克指數下跌 1.1%，反映出拋售壓力高度集中於科技及 AI 相關股票。

Springboard 計畫的長期成長潛力

儘管短期股價劇烈波動，康寧管理層對長期前景仍保持樂觀。執行長 Wendell Weeks 重申了升級後的 「Springboard 計畫」，目標在 2026 年底實現 200 億美元的年化營收，並在 2030 年底達到 400 億美元。公司預計從 2026 年第四季到 2030 年，銷售額年複合增長率 (CAGR) 將達 19%。