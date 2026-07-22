康寧股價高點回落40% 大摩看好光學產能放量成下半年反彈關鍵

鉅亨網新聞中心 2026-07-22 10:11

康寧 (GLW-US) 將於 7 月 28 日美股盤前公布第二季財報，摩根士丹利認為，該公司此次業績大概率難以帶來「超預期驚喜」，市場真正關注焦點將集中在光學業務供給改善速度、第三季產能爬坡進度，以及下半年利潤率修復空間。

（圖：REUTERS/TPG）

摩根士丹利指出，在康寧光學業務產能接近滿載的情況下，第二季營收超預期幅度可能有限，預估營收優於市場預期的幅度大概率不超過 5000 萬美元，每股盈餘 (EPS) 超預期幅度約為 0.01 至 0.02 美元。

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分析師認為，第二季財報本身並非推動股價的重要因素，管理層對下半年產能擴張、定價能力以及毛利率改善的展望，才是決定康寧股價走勢的核心。

值得注意的是，康寧股價自 6 月下旬階段性高點以來已累計回落約 40%。摩根士丹利認為，此輪修正已明顯改善估值，但若股價要重新啟動上行行情，仍需要新的市場催化因素，而光學業務供給放量將是下半年最值得關注的變數。

摩根士丹利表示，目前康寧光學業務處於「供不應求」狀態，現有產能幾乎已被市場消化，因此第二季營收進一步大幅超預期的可能性較低。若公司希望創造更大的業績彈性，主要依靠兩大方向，包括進一步提高產品價格，以及新增產能提前釋放。

分析師指出，GlassBridge 相關機會目前已納入康寧 100 億美元光子學業務框架，市場對此利多已有一定程度反映，因此此次財報相比營收表現，更重要的是毛利率變化，以及管理層對第三季產能提升速度的判斷。

目前市場普遍預期康寧季度營收將環比增加約 2 億美元，其中代表光學業務至少需要貢獻 5000 萬美元新增收入，而這項預期建立在新增產能能夠按照計畫釋放的基礎上。

此外，約占康寧核心收入 30% 的 Glass Innovations 業務，仍可能提供一定支撐。隨著可折疊裝置銷售改善，該業務收入存在小幅上修可能，但消費電子市場仍面臨記憶體價格上升壓力，部分成長動能可能因此被抵銷。

相比光學業務，太陽能業務仍是康寧目前獲利能力最大的拖累來源。

摩根士丹利估算，康寧第二季財測中，太陽能業務約造成每股盈餘 0.07 美元拖累，相當於使核心 EPS 較公司指引中值 0.75 美元下降約 9%。

其中，約 0.03 美元來自 3000 萬美元的暫時停產成本，另外約 0.04 美元則來自矽片產能爬坡階段持續存在的效率損失。整體影響約為稅後 6100 萬美元，稅前約 7500 萬美元。

分析師預期，停產相關費用有望率先消退，而隨著矽片製造效率提升，下半年成本壓力也將逐步下降。

若太陽能業務復甦速度快於市場預期，康寧第三季盈利指引可能進一步上修，並成為推動股價回升的重要催化劑。

顯示業務方面，康寧今年上半年主要受惠於電視品牌商提前備貨。受到冬奧會、世界盃等大型活動因素影響，面板廠第二季產能利用率維持在 80% 至 85%，與第一季大致相當，也高於去年同期約 78% 的水準。

摩根士丹利認為，目前面板產業供給紀律仍維持良好，有助於支撐玻璃價格與相關業務獲利能力。

不過，分析師指出，上半年需求強勁部分來自提前備貨，因此隨著下半年面板廠訂單回歸正常，先前集中備貨帶來的需求紅利可能逐漸消退，顯示業務成長速度也可能放緩。

儘管短期業績催化因素有限，摩根士丹利仍看好康寧在 AI 基礎設施升級浪潮中的長期角色。

分析師表示，無論未來 AI 資料中心最終採用共同封裝光學 (CPO)、近封裝光學(NPO)、線性可插拔光學(LPO) 或其他光互連架構，持續提升的資料傳輸頻寬需求，都將推動光學元件使用量增加。

康寧目前在 FAU、PMF、外置雷射光纖以及 GlassBridge 等被動光子學產品領域的布局，被視為能跨越不同技術路線的重要優勢。

康寧管理層預計，相關產品的大規模商業化可能於 2028 年前後啟動，初期市場更可能採取銅纜與光纖混合部署模式，而非直接全面轉向純光互連架構。

摩根士丹利目前維持康寧「Equal-weight(持有)」評級，並指出該評級所對應的估值水準已明顯高於公司過去 10 年平均值，反映市場對 AI 長期成長潛力給予額外溢價。

在多種情境分析下，摩根士丹利認為，康寧經歷約 40% 股價回調後，目前估值吸引力已有改善。