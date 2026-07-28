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根據FactSet最新調查，共22位分析師，對Ovintiv Inc(OVV-US)做出2026年EPS預估：中位數由7.27元下修至7.12元，其中最高估值8.75元，最低估值2.27元，預估目標價為73.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|8.75(8.75)
|9.84
|11.54
|8.17
|最低值
|2.27(2.27)
|2.7
|4.68
|4.73
|平均值
|6.97(6.99)
|6.9
|8.18
|7.15
|中位數
|7.12(7.27)
|6.72
|7.86
|7.8
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|114.20億
|118.13億
|119.55億
|101.64億
|最低值
|82.08億
|69.44億
|78.15億
|80.00億
|平均值
|97.48億
|91.28億
|95.55億
|89.60億
|中位數
|99.94億
|94.72億
|96.62億
|87.17億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|5.44
|14.34
|7.90
|4.21
|4.78
|營業收入
|105.41億
|143.31億
|107.32億
|90.17億
|87.36億
詳細資訊請看美股內頁：
Ovintiv Inc(OVV-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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