鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ovintiv Inc(OVV-US)EPS預估上修至7元，預估目標價為70.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共23位分析師，對Ovintiv Inc(OVV-US)做出2026年EPS預估：中位數由6.89元上修至7元，其中最高估值9.16元，最低估值2.27元，預估目標價為70.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值9.16(9.16)9.8411.548.02
最低值2.27(2.27)2.74.94.73
平均值7.07(6.9)6.818.246.95
中位數7(6.89)6.527.757.52

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值99.94億102.54億105.56億101.64億
最低值82.08億69.44億77.73億78.85億
平均值92.53億87.80億92.39億89.46億
中位數95.62億90.85億94.78億87.88億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS5.4414.347.904.214.78
營業收入105.41億143.31億107.32億90.17億87.36億

詳細資訊請看美股內頁：
Ovintiv Inc(OVV-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSOVV

相關行情

台股首頁我要存股
Ovintiv Inc57.38-0.71%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty