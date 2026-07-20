鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ovintiv Inc(OVV-US)EPS預估上修至7元，預估目標價為70.00元
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根據FactSet最新調查，共23位分析師，對Ovintiv Inc(OVV-US)做出2026年EPS預估：中位數由6.89元上修至7元，其中最高估值9.16元，最低估值2.27元，預估目標價為70.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|9.16(9.16)
|9.84
|11.54
|8.02
|最低值
|2.27(2.27)
|2.7
|4.9
|4.73
|平均值
|7.07(6.9)
|6.81
|8.24
|6.95
|中位數
|7(6.89)
|6.52
|7.75
|7.52
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|99.94億
|102.54億
|105.56億
|101.64億
|最低值
|82.08億
|69.44億
|77.73億
|78.85億
|平均值
|92.53億
|87.80億
|92.39億
|89.46億
|中位數
|95.62億
|90.85億
|94.78億
|87.88億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|5.44
|14.34
|7.90
|4.21
|4.78
|營業收入
|105.41億
|143.31億
|107.32億
|90.17億
|87.36億
詳細資訊請看美股內頁：
Ovintiv Inc(OVV-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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