鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ovintiv Inc(OVV-US)EPS預估下修至6.96元，預估目標價為70.00元
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根據FactSet最新調查，共23位分析師，對Ovintiv Inc(OVV-US)做出2026年EPS預估：中位數由7.37元下修至6.96元，其中最高估值10.18元，最低估值3.71元，預估目標價為70.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|10.18(10.18)
|11.4
|12.52
|8.02
|最低值
|3.71(3.71)
|4.62
|4.9
|4.73
|平均值
|7.13(7.23)
|7.16
|8.51
|6.95
|中位數
|6.96(7.37)
|6.61
|7.86
|7.52
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|109.14億
|106.96億
|105.56億
|101.64億
|最低值
|83.15億
|74.34億
|77.73億
|78.85億
|平均值
|93.95億
|89.37億
|92.74億
|89.46億
|中位數
|95.62億
|91.20億
|94.78億
|87.88億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|5.44
|14.34
|7.90
|4.21
|4.78
|營業收入
|105.41億
|143.31億
|107.32億
|90.17億
|87.36億
詳細資訊請看美股內頁：
Ovintiv Inc(OVV-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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