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根據FactSet最新調查，共23位分析師，對Ovintiv Inc(OVV-US)做出2026年EPS預估：中位數由7.72元下修至7.53元，其中最高估值10.93元，最低估值3.71元，預估目標價為70.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|10.93(10.93)
|11.4
|12.52
|8.5
|最低值
|3.71(3.71)
|4.86
|4.83
|4.73
|平均值
|7.53(7.64)
|7.52
|8.44
|7.1
|中位數
|7.53(7.72)
|7.25
|8.03
|7.58
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|109.14億
|106.96億
|105.56億
|103.47億
|最低值
|83.15億
|76.69億
|77.73億
|78.85億
|平均值
|95.54億
|90.46億
|92.94億
|90.07億
|中位數
|96.66億
|91.56億
|94.78億
|87.88億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|5.44
|14.34
|7.90
|4.21
|4.78
|營業收入
|105.41億
|143.31億
|107.32億
|90.17億
|87.36億
詳細資訊請看美股內頁：
Ovintiv Inc(OVV-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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