鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-07-20 17:05

在英特爾（Intel）前執行長季辛格（Pat Gelsinger）近期對台灣半導體供應鏈穩定性拋出疑慮之際，渣打集團今 (20) 日卻展現出不同的觀點，對台灣科技實力「送暖」。渣打銀行財富方案 CIO 辦公室高級投資策略師葉福恒指出，儘管地緣政治風險與產業競爭雜音頻傳，但從全球半導體產能分佈與 AI 資本支出趨勢來看，台灣在全球供應鏈中扮演著不可取代的關鍵角色，全球超過 90% 的高階半導體晶片，特別是 7 奈米及以下先進製程，皆由台灣生產，且 AI 仍具備長線投資潛力。

葉福恒引用電影《世界末日》中的經典橋段，當時太空梭故障，俄羅斯太空人抱怨零件都是「台灣製造」，意外呼應了今日台灣在全球高階半導體產業的壟斷地位。目前全球超過 90% 的高階半導體晶片，特別是 7 奈米及以下先進製程，皆由台灣生產。

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葉福恒說明，台灣能建立如此深厚的競爭優勢，源於 1980 年代政府大力推動策略性研發，並成功開創了「純晶圓代工」模式，將晶片設計與製造分流，進而形成強勁的規模經濟優勢。

葉福恒分析，這種高度整合的半導體生態系，不僅涵蓋上游供應商、封裝測試到專業人才，更使台灣晶圓代工業者與全球無晶圓廠晶片設計公司（Fabless）形成深度綁定的相互依賴關係。客戶若要轉換供應商，將面臨極高的轉換成本，這正是台灣最難以複製的「護城河」。對於外界擔憂的供應鏈風險，他認為，長久以來與台灣晶圓代工業者的深度合作，使其地位難以輕易動搖。

展望未來成長動能，葉福恒強調，隨著企業與政府持續導入 AI 技術，全球 AI 基礎建設投資將維持強勁成長，預估 2025 至 2030 年，全球 AI 資本支出的年均複合成長率將達 32%，這將成為半導體產業最直接的支撐動力。

葉福恒進一步觀察到，儘管台股近期受到全球股市新股供給增加與獲利了結賣壓影響，自高點出現小幅回檔，但即將公布的第二季財報有望再次印證企業獲利成長的故事，根據彭博社預估，台灣股市上市公司 2026 年與 2027 年的企業總獲利，分別有望成長 51% 與 28%。

針對市場最關注的「AI 泡沫」議題，葉福恒引用渣打全球首席投資辦公室的觀察表示，目前的「AI 泡沫指標」已由「Good」上調至「Better」，風險報酬評估轉趨正面。葉福恒說明，這主要是因為供應鏈調查結果持續優於預期，且大型科技企業擴大 AI 投資的決心未減，加上 AI 商業化進展出現明顯改善跡象，因此目前並不認為市場存在泡沫。