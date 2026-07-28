逾4個月最慘！韓股「黑色星期二」KOPSI崩近11% 槓桿ETF腰斬至260億美元 去槓桿進入尾聲？

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-07-28 16:20

韓股今 (28) 日上演「黑色星期二」行情，早盤 9 時 14 分前後，綜合股指 (KOSPI) 跌幅擴大至 8% 觸發熔斷，20 分鐘後恢復交易後跌勢未止，為年內第八次熔斷。

(圖:shutterstock)

受晶片股重挫影響。KOSPI 今日收跌 10.84%，創 3 月 4 日以來單日最大跌幅，兩大權重股領跌，三星電子重挫 13.39% 至 22 萬韓元，SK 海力士暴跌 14.65% 至 155 萬韓元。

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就在韓股熔斷恢復交易後，南韓金融服務委員會 (FSC) 主席 Lee Eog-weon 在首爾會見券商、資管業者時釋出進一步緊縮訊號。

根據 FSC 發出的聲明，自 7 月 31 日起，個人交易單一個股槓桿 ETF 的最低現金存款將從 1000 萬韓元大幅提高至 3000 萬韓元，且不再承認股票、債券等替代擔保，若此招未能充分抑制需求，監管將考慮「第二層武器」，將個人槓桿 ETF 持股限制在總投資資產的特定百分比內 (市場估 20% 左右)、強制定期線上培訓與模擬交易、新設先行投資經驗門檻，並加快提高最小交易單位 (擬從 1 單位提至 20 單位)。



高盛上周五 (24 日) 出具《Korea Weekly Kickstart》拆解關鍵矛盾：KOSPI 上周跌 2%，但外資淨流入約 2329 億韓元，其中科技股獨佔 1865 億韓元；零售資金整體淨流入 461 億韓元，卻在消費、鋼鐵、化工持續流出。

市場下跌發生在「外資流入＋Alphabet 上調 AI 資本開支」的背景下，證明拋壓並非 AI 半導體需求轉弱，而是本土槓桿資金、ETF 部位與高波動環境下的強制去風險。

最刺眼的數據是槓桿 ETF AUM。南韓今年上半年境內外註冊的槓桿型 ETF 規模從不到 100 億美元膨脹至 530 億美元峰值，隨後一個多月腰斬至 260 億美元，槓桿部位占自由流通市值比例由 3.2% 回落至 2.1%，零售融資餘額亦從 250 億美元高峰降至 220 億美元 (市值佔比 0.5%)，上周四(23 日) 保證金追繳佔應收款比例降至 0.7%，但券商應收款仍約 0.9 兆韓元、5 日均值追繳比約 2.7%，最脆弱部分已出清，鏈條未全鬆。

槓桿 ETF 的每日再平衡機制在漲時順週期追買、跌時強制減倉，而南韓 ETF 權重高度壓在三星與 SK 海力士，致使少數權重股波動被演算法放大數倍。

此外，VKOSPI 恐慌指數自 2022—2024 年的 10—30 區間，到今年已飆升至逼近 100，遠期逼近 100，遠期 (KOSPI 6.1 倍、科技 5.0 倍，皆近歷史底部) 與高波動並存，構成當前韓股最核心矛盾。

高盛數據還顯示，KOSPI 半導體股外資持股約 50.1%，處於 2000 年來負 1.8 個標準差，今年外資累計淨流入轉為大幅負值，賣空餘額與活動近期同步下降，這些意味著南韓 AI 記憶體資產並非「外資抱團踩踏」，而是強流出後的低配狀態。若 HBM、伺服器 DDR5、企業級 SSD 需求繼續兌現，低配反而可能轉為補倉動力。



摩根大通估算，以 180 億美元為合理存量，槓桿 ETF 去化進度約 75%，但 AUM 縮水部分來自淨值下跌，而非純贖回，帳戶層去槓桿未完成。南韓 FSC 之所以選擇 7 月 31 日提前加碼，正是要在散戶補倉前焊死入口。

韓股正從「槓桿牛市」切換至「業績驗證期」。 AI 記憶體基本面 (三星、海力士 HBM 議價權與即將公布財報) 並未變壞，外資開始回補科技股，但 260 億美元槓桿 ETF 存量、220 億美元融資餘額、VKOSPI 高企，顯示交易面浮躁仍待出清。