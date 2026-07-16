力成攜手博通衝刺FOPLP 於新加坡建合資公司

力成 (6239-TW) 今 (16) 日宣布，擬投資美金 4 億元，與博通 (AVGO-US) 於新加坡共同設立專注於面板級先進封裝 (FOPLP) 製造之合資公司。業界看好，由於力成耕耘 FOPLP 已逾十年，為現階段技術最成熟的業者，力成透過與博通合作，可望直接掌握雲端服務大廠 (CSP) 的 AI 晶片訂單。