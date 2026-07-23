鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-07-23 18:28

創見 (2451-TW) 今 (23) 日公布第二季財報，第二季稅後純益 119 億元，季增 46.5%；單季每股純益為 27.70 元，單季獲利表現已顯著超越過往年度之全年總和。累計上半年營收達 324.4 億元，已超越去年全年總營收近一倍；上半年每股純益 46.63 元，雙雙刷新成立以來半年度歷史新高紀錄。

創見Q2 EPS 27.7元 光是單季就賺贏歷年全年 上半年EPS 46.63元創新高。(圖：shutterstock)

創見第二季營收 188.2 億元，季增 38.1 %，年增 482.4 %；毛利率 77.0 %，季增 0.6 個百分點，年增 42.7 個百分點；營業利益 141.3 億 元，季增 44.4 %，年增 1712.2 %；營益率 75.1 %，季增 3.3 個百分點，年增 51.0 個百分點。稅後純益 119.0 億元，季增 46.5 %，年增 2727.6 %，每股純益 27.70 元。

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創見上半年累計營收 324.4 億元，年增 422.2 %；毛利率 76.8 %，年增 45.1 個百分點；營業利益 239.1 億 元，年增 1798.2 %；營益率 73.7 %，年增 53.4 個百分點；稅後純益 200.2 億元，年增 2420.9 %，每股純益 46.63 元。

創見表示，第二季記憶體市場仍受 AI 產能排擠與上游供應緊縮影響，價格持續走揚。企業級伺服器、工業自動化與高效能運算需求依舊暢旺，推升客戶提前拉貨鎖定庫存。

創見持續深耕工控應用市場，提供優質服務提升客戶黏著度，亦透過彈性的供應鏈及庫存管理，維持良好的交貨彈性與市場競爭力，驅動整體營運展現強勁成長動能，表現亮眼。