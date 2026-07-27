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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Comfort Systems USA, Inc.FIX-US的目標價調升至2165.5元，幅度約3.74%

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根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Comfort Systems USA, Inc.(FIX-US)提出目標價估值：中位數由2087.5元上修至2165.5元，調升幅度3.74%。其中最高估值2518元，最低估值1910元。

綜合評級 - 共有11位分析師給予Comfort Systems USA, Inc.評價：積極樂觀9位、保持中立1位、保守悲觀1位。

Comfort Systems USA, Inc.今(27日)收盤價為1753.41元。近5日股價上漲3.74%，標普指數下跌0.61%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。



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美股FIX市場預估目標價

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Comfort Systems USA, Inc.1704.535-1.68%

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