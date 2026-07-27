鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Coinbase Global Inc - Class A(COIN-US)EPS預估下修至-0.08元，預估目標價為222.50元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共28位分析師，對Coinbase Global Inc - Class A(COIN-US)做出2026年EPS預估：中位數由-0.01元下修至-0.08元，其中最高估值5.97元，最低估值-4.13元，預估目標價為222.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值5.97(5.97)13.29.049.41
最低值-4.13(-4.13)-1.444.761.3
平均值-0.24(-0.04)4.746.466.39
中位數-0.08(-0.01)4.576.388.45

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值65.08億98.76億98.18億107.99億
最低值51.00億62.21億72.51億53.93億
平均值58.22億74.14億83.56億88.75億
中位數58.96億72.77億82.00億96.53億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS14.26-11.810.4010.424.85
營業收入78.39億31.94億31.08億65.64億71.81億

詳細資訊請看美股內頁：
Coinbase Global Inc - Class A(COIN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSCOIN

相關行情

台股首頁我要存股
Coinbase Global Inc - Class A158.29-1.78%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty