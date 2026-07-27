鉅亨速報 - Factset 最新調查：Coinbase Global Inc - Class A(COIN-US)EPS預估下修至-0.08元，預估目標價為222.50元
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根據FactSet最新調查，共28位分析師，對Coinbase Global Inc - Class A(COIN-US)做出2026年EPS預估：中位數由-0.01元下修至-0.08元，其中最高估值5.97元，最低估值-4.13元，預估目標價為222.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|5.97(5.97)
|13.2
|9.04
|9.41
|最低值
|-4.13(-4.13)
|-1.44
|4.76
|1.3
|平均值
|-0.24(-0.04)
|4.74
|6.46
|6.39
|中位數
|-0.08(-0.01)
|4.57
|6.38
|8.45
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|65.08億
|98.76億
|98.18億
|107.99億
|最低值
|51.00億
|62.21億
|72.51億
|53.93億
|平均值
|58.22億
|74.14億
|83.56億
|88.75億
|中位數
|58.96億
|72.77億
|82.00億
|96.53億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|14.26
|-11.81
|0.40
|10.42
|4.85
|營業收入
|78.39億
|31.94億
|31.08億
|65.64億
|71.81億
詳細資訊請看美股內頁：
Coinbase Global Inc - Class A(COIN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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