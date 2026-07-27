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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Comfort Systems USA, Inc.(FIX-US)EPS預估上修至43.98元，預估目標價為2,142.00元

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根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Comfort Systems USA, Inc.(FIX-US)做出2026年EPS預估：中位數由43.27元上修至43.98元，其中最高估值52.18元，最低估值41.4元，預估目標價為2,142.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值52.18(47.48)65.1878.06
最低值41.4(41.4)42.7959.38
平均值45.92(43.63)57.6370.86
中位數43.98(43.27)58.3175.15

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值134.14億162.58億182.43億
最低值116.56億123.10億154.28億
平均值123.46億148.14億170.09億
中位數120.65億147.65億173.56億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS3.936.829.0114.6028.88
營業收入30.74億41.40億52.07億70.27億91.02億

詳細資訊請看美股內頁：
Comfort Systems USA, Inc.(FIX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSFIX

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Comfort Systems USA, Inc.1733.6-5.33%

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