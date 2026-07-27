鉅亨速報 - Factset 最新調查：Comfort Systems USA, Inc.(FIX-US)EPS預估上修至43.98元，預估目標價為2,142.00元
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根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Comfort Systems USA, Inc.(FIX-US)做出2026年EPS預估：中位數由43.27元上修至43.98元，其中最高估值52.18元，最低估值41.4元，預估目標價為2,142.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|52.18(47.48)
|65.18
|78.06
|最低值
|41.4(41.4)
|42.79
|59.38
|平均值
|45.92(43.63)
|57.63
|70.86
|中位數
|43.98(43.27)
|58.31
|75.15
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|134.14億
|162.58億
|182.43億
|最低值
|116.56億
|123.10億
|154.28億
|平均值
|123.46億
|148.14億
|170.09億
|中位數
|120.65億
|147.65億
|173.56億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|3.93
|6.82
|9.01
|14.60
|28.88
|營業收入
|30.74億
|41.40億
|52.07億
|70.27億
|91.02億
詳細資訊請看美股內頁：
Comfort Systems USA, Inc.(FIX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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