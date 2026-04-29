鉅亨速報 - Factset 最新調查：Comfort Systems USA, Inc.(FIX-US)EPS預估上修至43.12元，預估目標價為2,000.50元
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根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Comfort Systems USA, Inc.(FIX-US)做出2026年EPS預估：中位數由42.15元上修至43.12元，其中最高估值44.66元，最低估值36.8元，預估目標價為2,000.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|44.66(44.66)
|59.38
|75.15
|最低值
|36.8(36.8)
|42.79
|57.02
|平均值
|42.15(41.27)
|52.39
|66.08
|中位數
|43.12(42.15)
|52.06
|66.08
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|121.16億
|149.97億
|148.87億
|最低值
|109.22億
|123.10億
|147.61億
|平均值
|117.00億
|137.89億
|148.24億
|中位數
|119.31億
|139.85億
|148.24億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|3.93
|6.82
|9.01
|14.60
|28.88
|營業收入
|30.74億
|41.40億
|52.07億
|70.27億
|91.02億
詳細資訊請看美股內頁：
Comfort Systems USA, Inc.(FIX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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