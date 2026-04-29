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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Comfort Systems USA, Inc.(FIX-US)EPS預估上修至43.12元，預估目標價為2,000.50元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Comfort Systems USA, Inc.(FIX-US)做出2026年EPS預估：中位數由42.15元上修至43.12元，其中最高估值44.66元，最低估值36.8元，預估目標價為2,000.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值44.66(44.66)59.3875.15
最低值36.8(36.8)42.7957.02
平均值42.15(41.27)52.3966.08
中位數43.12(42.15)52.0666.08

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值121.16億149.97億148.87億
最低值109.22億123.10億147.61億
平均值117.00億137.89億148.24億
中位數119.31億139.85億148.24億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS3.936.829.0114.6028.88
營業收入30.74億41.40億52.07億70.27億91.02億

詳細資訊請看美股內頁：
Comfort Systems USA, Inc.(FIX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSFIX

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Comfort Systems USA, Inc.1727.975+0.51%

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