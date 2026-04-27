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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Comfort Systems USA, Inc.(FIX-US)EPS預估上修至42.15元，預估目標價為1,996.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Comfort Systems USA, Inc.(FIX-US)做出2026年EPS預估：中位數由36.8元上修至42.15元，其中最高估值44.66元，最低估值35.06元，預估目標價為1,996.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值44.66(38.13)59.3875.15
最低值35.06(35.06)36.6857.02
平均值40.37(36.6)49.8966.08
中位數42.15(36.8)50.8266.08

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值121.16億149.97億148.87億
最低值108.17億113.57億147.61億
平均值114.57億133.31億148.24億
中位數114.35億134.90億148.24億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS3.936.829.0114.6028.88
營業收入30.74億41.40億52.07億70.27億91.02億

詳細資訊請看美股內頁：
Comfort Systems USA, Inc.(FIX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSFIX

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Comfort Systems USA, Inc.1726.12-2.69%

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