鉅亨速報 - Factset 最新調查：Comfort Systems USA, Inc.(FIX-US)EPS預估上修至42.15元，預估目標價為1,996.00元
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根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Comfort Systems USA, Inc.(FIX-US)做出2026年EPS預估：中位數由36.8元上修至42.15元，其中最高估值44.66元，最低估值35.06元，預估目標價為1,996.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|44.66(38.13)
|59.38
|75.15
|最低值
|35.06(35.06)
|36.68
|57.02
|平均值
|40.37(36.6)
|49.89
|66.08
|中位數
|42.15(36.8)
|50.82
|66.08
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|121.16億
|149.97億
|148.87億
|最低值
|108.17億
|113.57億
|147.61億
|平均值
|114.57億
|133.31億
|148.24億
|中位數
|114.35億
|134.90億
|148.24億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|3.93
|6.82
|9.01
|14.60
|28.88
|營業收入
|30.74億
|41.40億
|52.07億
|70.27億
|91.02億
詳細資訊請看美股內頁：
Comfort Systems USA, Inc.(FIX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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