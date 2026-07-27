鉅亨速報 - Factset 最新調查：思愛普 ADR(SAP-US)EPS預估下修至8.11元，預估目標價為237.00元
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根據FactSet最新調查，共26位分析師，對思愛普 ADR(SAP-US)做出2026年EPS預估：中位數由8.27元下修至8.11元，其中最高估值8.77元，最低估值7.53元，預估目標價為237.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|8.77(8.63)
|10.21
|12.27
|14.22
|最低值
|7.53(7.55)
|8.42
|9.56
|10.77
|平均值
|8.13(8.28)
|9.47
|11.13
|12.37
|中位數
|8.11(8.27)
|9.48
|11.17
|12.04
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|474.71億
|530.95億
|604.06億
|655.72億
|最低值
|451.75億
|498.29億
|549.09億
|618.13億
|平均值
|459.11億
|512.97億
|575.04億
|634.59億
|中位數
|458.31億
|512.26億
|574.63億
|628.35億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|5.27
|2.05
|5.69
|2.90
|6.93
|營業收入
|329.09億
|324.45億
|337.38億
|369.68億
|415.32億
詳細資訊請看美股內頁：
思愛普 ADR(SAP-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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