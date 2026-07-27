鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：思愛普 ADR(SAP-US)EPS預估下修至8.11元，預估目標價為237.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共26位分析師，對思愛普 ADR(SAP-US)做出2026年EPS預估：中位數由8.27元下修至8.11元，其中最高估值8.77元，最低估值7.53元，預估目標價為237.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值8.77(8.63)10.2112.2714.22
最低值7.53(7.55)8.429.5610.77
平均值8.13(8.28)9.4711.1312.37
中位數8.11(8.27)9.4811.1712.04

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值474.71億530.95億604.06億655.72億
最低值451.75億498.29億549.09億618.13億
平均值459.11億512.97億575.04億634.59億
中位數458.31億512.26億574.63億628.35億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS5.272.055.692.906.93
營業收入329.09億324.45億337.38億369.68億415.32億

詳細資訊請看美股內頁：
思愛普 ADR(SAP-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSSAP

相關行情

台股首頁我要存股
思愛普 ADR160+9.30%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty