鉅亨速報 - Factset 最新調查：Rhythm Pharmaceuticals Inc.(RYTM-US)EPS預估上修至-3.11元，預估目標價為142.00元
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根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Rhythm Pharmaceuticals Inc.(RYTM-US)做出2026年EPS預估：中位數由-3.2元上修至-3.11元，其中最高估值-2.13元，最低估值-3.87元，預估目標價為142.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|-2.13(-2.13)
|1.18
|6.13
|12.81
|最低值
|-3.87(-3.87)
|-2.58
|0.15
|2.04
|平均值
|-3.13(-3.14)
|-0.68
|2.32
|6.34
|中位數
|-3.11(-3.2)
|-0.86
|1.98
|6.26
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|3.21億
|6.47億
|11.53億
|19.07億
|最低值
|2.74億
|4.35億
|6.50億
|9.75億
|平均值
|2.99億
|5.46億
|8.80億
|13.02億
|中位數
|2.98億
|5.54億
|8.85億
|12.47億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-1.40
|-3.47
|-3.20
|-4.34
|-3.11
|營業收入
|315萬
|2,364萬
|7,743萬
|1.30億
|1.90億
詳細資訊請看美股內頁：
Rhythm Pharmaceuticals Inc.(RYTM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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