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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Rhythm Pharmaceuticals Inc.(RYTM-US)EPS預估上修至-3.11元，預估目標價為142.00元

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根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Rhythm Pharmaceuticals Inc.(RYTM-US)做出2026年EPS預估：中位數由-3.2元上修至-3.11元，其中最高估值-2.13元，最低估值-3.87元，預估目標價為142.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值-2.13(-2.13)1.186.1312.81
最低值-3.87(-3.87)-2.580.152.04
平均值-3.13(-3.14)-0.682.326.34
中位數-3.11(-3.2)-0.861.986.26

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值3.21億6.47億11.53億19.07億
最低值2.74億4.35億6.50億9.75億
平均值2.99億5.46億8.80億13.02億
中位數2.98億5.54億8.85億12.47億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-1.40-3.47-3.20-4.34-3.11
營業收入315萬2,364萬7,743萬1.30億1.90億

詳細資訊請看美股內頁：
Rhythm Pharmaceuticals Inc.(RYTM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSRYTM

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Rhythm Pharmaceuticals Inc.102.1-0.55%

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