鉅亨速報 - Factset 最新調查：Abivax - ADR(ABVX-US)EPS預估上修至-3.89元，預估目標價為160.67元
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根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Abivax - ADR(ABVX-US)做出2026年EPS預估：中位數由-3.95元上修至-3.89元，其中最高估值-2.44元，最低估值-5.11元，預估目標價為160.67元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|-2.44(-2.44)
|-1.87
|7.31
|32.34
|最低值
|-5.11(-5.11)
|-5.13
|-3.46
|-0.44
|平均值
|-3.78(-3.82)
|-3.5
|0.46
|7.47
|中位數
|-3.89(-3.95)
|-3.22
|-0.11
|1.68
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|915萬
|5.03億
|15.05億
|35.04億
|最低值
|0.00
|0.00
|2.02億
|5.38億
|平均值
|435萬
|1.21億
|5.79億
|14.28億
|中位數
|525萬
|9,458萬
|3.37億
|9.17億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-2.92
|-3.29
|-3.71
|-3.03
|-5.45
|營業收入
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
詳細資訊請看美股內頁：
Abivax - ADR(ABVX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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