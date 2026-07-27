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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Abivax - ADR(ABVX-US)EPS預估上修至-3.89元，預估目標價為160.67元

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根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Abivax - ADR(ABVX-US)做出2026年EPS預估：中位數由-3.95元上修至-3.89元，其中最高估值-2.44元，最低估值-5.11元，預估目標價為160.67元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值-2.44(-2.44)-1.877.3132.34
最低值-5.11(-5.11)-5.13-3.46-0.44
平均值-3.78(-3.82)-3.50.467.47
中位數-3.89(-3.95)-3.22-0.111.68

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值915萬5.03億15.05億35.04億
最低值0.000.002.02億5.38億
平均值435萬1.21億5.79億14.28億
中位數525萬9,458萬3.37億9.17億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-2.92-3.29-3.71-3.03-5.45
營業收入0.000.000.000.000.00

詳細資訊請看美股內頁：
Abivax - ADR(ABVX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSABVX

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