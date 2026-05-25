鉅亨速報 - Factset 最新調查：Abivax - ADR(ABVX-US)EPS預估上修至-4.2元，預估目標價為148.00元
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根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Abivax - ADR(ABVX-US)做出2026年EPS預估：中位數由-4.26元上修至-4.2元，其中最高估值-2.49元，最低估值-5.6元，預估目標價為148.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|-2.49(-2.71)
|-0.79
|16.25
|32.85
|最低值
|-5.6(-5.64)
|-4.76
|-3
|-2.18
|平均值
|-3.93(-4.05)
|-3.27
|1.47
|7.62
|中位數
|-4.2(-4.26)
|-3.72
|-0.62
|2.19
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|835萬
|5.11億
|17.16億
|31.46億
|最低值
|0.00
|0.00
|1,750萬
|9,175萬
|平均值
|307萬
|1.43億
|6.95億
|13.94億
|中位數
|342萬
|1.20億
|4.95億
|9.77億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-2.92
|-3.29
|-3.71
|-3.03
|-5.45
|營業收入
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
詳細資訊請看美股內頁：
Abivax - ADR(ABVX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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