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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Abivax - ADR(ABVX-US)EPS預估上修至-4.2元，預估目標價為148.00元

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根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Abivax - ADR(ABVX-US)做出2026年EPS預估：中位數由-4.26元上修至-4.2元，其中最高估值-2.49元，最低估值-5.6元，預估目標價為148.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值-2.49(-2.71)-0.7916.2532.85
最低值-5.6(-5.64)-4.76-3-2.18
平均值-3.93(-4.05)-3.271.477.62
中位數-4.2(-4.26)-3.72-0.622.19

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值835萬5.11億17.16億31.46億
最低值0.000.001,750萬9,175萬
平均值307萬1.43億6.95億13.94億
中位數342萬1.20億4.95億9.77億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-2.92-3.29-3.71-3.03-5.45
營業收入0.000.000.000.000.00

詳細資訊請看美股內頁：
Abivax - ADR(ABVX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSABVX

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