鉅亨速報 - Factset 最新調查：Abivax - ADR(ABVX-US)EPS預估上修至-4.01元，預估目標價為156.50元
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根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Abivax - ADR(ABVX-US)做出2026年EPS預估：中位數由-4.1元上修至-4.01元，其中最高估值-2.5元，最低估值-5.52元，預估目標價為156.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|-2.5(-2.5)
|-1.87
|7.31
|22.72
|最低值
|-5.52(-5.52)
|-5.31
|-3.59
|-1.58
|平均值
|-3.84(-3.85)
|-3.51
|-0.04
|5.95
|中位數
|-4.01(-4.1)
|-3.43
|-0.38
|2.6
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|915萬
|5.03億
|15.05億
|27.93億
|最低值
|0.00
|0.00
|3,645萬
|1.86億
|平均值
|436萬
|1.27億
|5.32億
|12.55億
|中位數
|525萬
|9,525萬
|4.14億
|9.27億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-2.92
|-3.29
|-3.71
|-3.03
|-5.45
|營業收入
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
詳細資訊請看美股內頁：
Abivax - ADR(ABVX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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