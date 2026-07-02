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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Abivax - ADR(ABVX-US)EPS預估上修至-4.01元，預估目標價為156.50元

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根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Abivax - ADR(ABVX-US)做出2026年EPS預估：中位數由-4.1元上修至-4.01元，其中最高估值-2.5元，最低估值-5.52元，預估目標價為156.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值-2.5(-2.5)-1.877.3122.72
最低值-5.52(-5.52)-5.31-3.59-1.58
平均值-3.84(-3.85)-3.51-0.045.95
中位數-4.01(-4.1)-3.43-0.382.6

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值915萬5.03億15.05億27.93億
最低值0.000.003,645萬1.86億
平均值436萬1.27億5.32億12.55億
中位數525萬9,525萬4.14億9.27億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-2.92-3.29-3.71-3.03-5.45
營業收入0.000.000.000.000.00

詳細資訊請看美股內頁：
Abivax - ADR(ABVX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSABVX

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