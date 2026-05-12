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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Abivax - ADR(ABVX-US)EPS預估下修至-4.26元，預估目標價為148.00元

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根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Abivax - ADR(ABVX-US)做出2026年EPS預估：中位數由-4.19元下修至-4.26元，其中最高估值-2.71元，最低估值-5.64元，預估目標價為148.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值-2.71(-2.71)-0.7916.2532.85
最低值-5.64(-5.64)-4.76-4.3-3.53
平均值-4.05(-4.04)-3.291.357.47
中位數-4.26(-4.19)-3.72-0.622.19

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值834萬5.11億17.16億31.46億
最低值0.000.001,747萬9,159萬
平均值296萬1.44億6.96億13.95億
中位數342萬1.20億4.95億9.85億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-2.92-3.29-3.71-3.03-5.45
營業收入0.000.000.000.000.00

詳細資訊請看美股內頁：
Abivax - ADR(ABVX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSABVX

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