鉅亨速報 - Factset 最新調查：Kinsale Capital Group Inc(KNSL-US)EPS預估上修至21.15元，預估目標價為355.00元
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根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Kinsale Capital Group Inc(KNSL-US)做出2026年EPS預估：中位數由20.55元上修至21.15元，其中最高估值21.9元，最低估值20.15元，預估目標價為355.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|21.9(21.9)
|23.56
|25.69
|最低值
|20.15(20.15)
|19.38
|19.86
|平均值
|20.99(20.79)
|21.58
|22.78
|中位數
|21.15(20.55)
|21.39
|22.26
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|16.64億
|17.16億
|18.53億
|最低值
|16.17億
|15.98億
|15.82億
|平均值
|16.37億
|16.54億
|17.18億
|中位數
|16.33億
|16.52億
|17.18億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|6.62
|6.88
|13.22
|17.78
|21.65
|營業收入
|6.40億
|8.20億
|12.21億
|15.87億
|18.74億
詳細資訊請看美股內頁：
Kinsale Capital Group Inc(KNSL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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