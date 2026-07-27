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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Kinsale Capital Group Inc(KNSL-US)EPS預估上修至21.15元，預估目標價為355.00元

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根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Kinsale Capital Group Inc(KNSL-US)做出2026年EPS預估：中位數由20.55元上修至21.15元，其中最高估值21.9元，最低估值20.15元，預估目標價為355.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值21.9(21.9)23.5625.69
最低值20.15(20.15)19.3819.86
平均值20.99(20.79)21.5822.78
中位數21.15(20.55)21.3922.26

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值16.64億17.16億18.53億
最低值16.17億15.98億15.82億
平均值16.37億16.54億17.18億
中位數16.33億16.52億17.18億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS6.626.8813.2217.7821.65
營業收入6.40億8.20億12.21億15.87億18.74億

詳細資訊請看美股內頁：
Kinsale Capital Group Inc(KNSL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSKNSL

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