鉅亨速報 - Factset 最新調查：Kinsale Capital Group IncKNSL-US的目標價調降至357元，幅度約7.27%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Kinsale Capital Group Inc(KNSL-US)提出目標價估值：中位數由385元下修至357元，調降幅度7.27%。其中最高估值442元，最低估值267元。
綜合評級 - 共有14位分析師給予Kinsale Capital Group Inc評價：積極樂觀2位、保持中立10位、保守悲觀2位。
Kinsale Capital Group Inc今(27日)收盤價為328.955元。近5日股價下跌7.27%，標普指數上漲0.55%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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