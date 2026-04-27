search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Kinsale Capital Group IncKNSL-US的目標價調降至357元，幅度約7.27%

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Kinsale Capital Group Inc(KNSL-US)提出目標價估值：中位數由385元下修至357元，調降幅度7.27%。其中最高估值442元，最低估值267元。

綜合評級 - 共有14位分析師給予Kinsale Capital Group Inc評價：積極樂觀2位、保持中立10位、保守悲觀2位。

Kinsale Capital Group Inc今(27日)收盤價為328.955元。近5日股價下跌7.27%，標普指數上漲0.55%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。



文章標籤

美股KNSL市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
Kinsale Capital Group Inc334.19-3.16%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty