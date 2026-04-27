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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Kinsale Capital Group Inc(KNSL-US)EPS預估上修至20.5元，預估目標價為357.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Kinsale Capital Group Inc(KNSL-US)做出2026年EPS預估：中位數由20.01元上修至20.5元，其中最高估值21.75元，最低估值19.51元，預估目標價為357.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值21.75(21.75)24.3624.8
最低值19.51(19.51)20.0822.1
平均值20.56(20.28)21.9423.32
中位數20.5(20.01)21.8323.07

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值16.76億17.84億19.48億
最低值15.88億15.54億19.48億
平均值16.47億17.02億19.48億
中位數16.53億17.35億19.48億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS6.626.8813.2217.7821.65
營業收入6.40億8.20億12.21億15.87億18.74億

詳細資訊請看美股內頁：
Kinsale Capital Group Inc(KNSL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSKNSL

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