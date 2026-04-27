鉅亨速報 - Factset 最新調查：Kinsale Capital Group Inc(KNSL-US)EPS預估上修至20.5元，預估目標價為357.00元
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根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Kinsale Capital Group Inc(KNSL-US)做出2026年EPS預估：中位數由20.01元上修至20.5元，其中最高估值21.75元，最低估值19.51元，預估目標價為357.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|21.75(21.75)
|24.36
|24.8
|最低值
|19.51(19.51)
|20.08
|22.1
|平均值
|20.56(20.28)
|21.94
|23.32
|中位數
|20.5(20.01)
|21.83
|23.07
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|16.76億
|17.84億
|19.48億
|最低值
|15.88億
|15.54億
|19.48億
|平均值
|16.47億
|17.02億
|19.48億
|中位數
|16.53億
|17.35億
|19.48億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|6.62
|6.88
|13.22
|17.78
|21.65
|營業收入
|6.40億
|8.20億
|12.21億
|15.87億
|18.74億
詳細資訊請看美股內頁：
Kinsale Capital Group Inc(KNSL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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