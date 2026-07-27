鉅亨速報 - Factset 最新調查：泰尼特健保(THC-US)EPS預估上修至18.37元，預估目標價為257.00元
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根據FactSet最新調查，共18位分析師，對泰尼特健保(THC-US)做出2026年EPS預估：中位數由17.99元上修至18.37元，其中最高估值21.62元，最低估值16.38元，預估目標價為257.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|21.62(19.28)
|22.26
|25.03
|22.74
|最低值
|16.38(16.38)
|15.38
|16.33
|22.74
|平均值
|19.19(17.94)
|18.78
|20.72
|22.74
|中位數
|18.37(17.99)
|18.42
|20.49
|22.74
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|222.93億
|230.10億
|241.37億
|240.77億
|最低值
|215.80億
|219.26億
|229.20億
|240.77億
|平均值
|220.44億
|223.43億
|234.59億
|240.77億
|中位數
|220.09億
|222.32億
|233.46億
|240.77億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|8.42
|3.79
|5.71
|32.70
|15.49
|營業收入
|194.85億
|191.74億
|205.48億
|206.65億
|213.10億
詳細資訊請看美股內頁：
泰尼特健保(THC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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