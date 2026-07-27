鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：泰尼特健保(THC-US)EPS預估上修至18.37元，預估目標價為257.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共18位分析師，對泰尼特健保(THC-US)做出2026年EPS預估：中位數由17.99元上修至18.37元，其中最高估值21.62元，最低估值16.38元，預估目標價為257.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值21.62(19.28)22.2625.0322.74
最低值16.38(16.38)15.3816.3322.74
平均值19.19(17.94)18.7820.7222.74
中位數18.37(17.99)18.4220.4922.74

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值222.93億230.10億241.37億240.77億
最低值215.80億219.26億229.20億240.77億
平均值220.44億223.43億234.59億240.77億
中位數220.09億222.32億233.46億240.77億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS8.423.795.7132.7015.49
營業收入194.85億191.74億205.48億206.65億213.10億

詳細資訊請看美股內頁：
泰尼特健保(THC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSTHC

相關行情

台股首頁我要存股
泰尼特健保233.2+17.2%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty