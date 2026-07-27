今年股票基金申購飆216% 路博邁：下半年股債並行、採現金流新投資正夯

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-07-27 17:11

今 (2026) 年上半年全球金融市場歷經地緣政治衝突、聯準會降息預期反覆及 AI 類股震盪等多重考驗，但市場資金並未因此退場，反而持續流向風險性資產。據「鉅亨買基金」平台統計，截至 6 月底，今年股票基金申購金額較去年大幅成長 216%，顯示投資人對股市長線成長仍具信心。

鉅亨買基金總經理張榮仁(中)、路博邁投信副總裁戴君玫(左)、鉅亨買基金投研部主管羅瑤庭(右)。(圖:鉅亨買基金提供)

展望下半年，路博邁投信認為，面對政策與市場變數交織，宜採取「股票掌握成長、債券兼顧收益」的股債雙布局策略；鉅亨買基金則建議，以股票作為資產配置核心，並搭配彈性現金流規劃，兼顧資本增值與生活需求。

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路博邁投信副總裁戴君玫表示，市場仍須觀察聯準會新任主席政策方向及全球政經變化，但企業獲利依舊是推升股市最重要的動能，AI 應用持續擴大，不僅美股 7 雄歷經修正後，本益比已由近 5 年平均 31.2 倍降至 25.1 倍，評價回歸合理，市場資金也開始由大型科技股擴散至非美及新興市場。她建議，股票仍應作為核心配置，其中台灣身處全球 AI 供應鏈關鍵位置，今年企業獲利預估成長上看 40%，基本面明顯優於多數市場，AI 趨勢正重新定義台股長線成長潛力。

除了股票之外，戴君玫指出，高利率環境也讓債券重新成為資產配置的重要角色。目前主要債券殖利率仍高於長期平均，高品質投資級債兼具收益與防禦價值，可望提供穩定票息；若未來降息循環啟動，還有機會同步受惠債券價格上漲帶來的資本利得，從歷史經驗顯示，越早在降息前布局，越能掌握雙重報酬，以美國複合債指數近 30 年表現來看，降息前一年布局平均報酬率達 10%，明顯高於提前 6 個月布局的 5.5% 及前 3 個月的 4.2%，現在正是分批布局債券的有利時機。

針對今年投資人布局趨勢，鉅亨買基金投研部主管羅瑤庭表示，今年平台交易行為出現明顯轉變，股票基金申購金額年增 216%，人均申購金額更首度超越債券基金；50 歲以上族群配置股票基金的比例同步提升，而投資金額愈高的客戶，持有股票基金的比重也愈高，顯示無論一般投資人或高資產客戶，都更加重視股票資產的長期成長潛力。

羅瑤庭指出，另一項值得關注的現象是，近四成股票基金投資人過去曾投資配息型基金，反映投資人並非放棄現金流需求，而是開始追求兼顧資本成長與現金流的新投資模式。

羅瑤庭表示，過去不少投資人為了每月領息，習慣選擇配息基金，但長期而言，真正影響投資成果的是總報酬，而非配息本身。若希望兼顧股票成長機會與現金流需求，不一定需要侷限於配息基金，也可透過「鉅亨自由 Pay」，依照個人需求定期提領部分投資獲利，自行打造專屬現金流，不僅可保有股票基金長期資本增值潛力，也能兼顧退休生活、家庭支出或資金規劃需求，讓投資更具彈性。

戴君玫表示，AI 帶動企業獲利成長的趨勢未變，市場波動反而提供投資人重新調整資產配置的機會，股票與債券各自扮演不同角色，缺一不可。羅瑤庭則表示，投資的關鍵不只是追求報酬，更重要的是建立符合自身需求的理財方式，透過股票基金，並搭配「鉅亨自由 Pay」自主規劃現金流，可望兼顧長期增值、風險管理與資金運用，讓投資更具彈性。