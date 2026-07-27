昕力資訊代理美國Juxta系統 拚跨國防、醫療新版圖

鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-07-27 20:54

昕力資訊 (7781-TW) 今 (27) 日宣布與美國 Juxta 簽署跨國合作代理協議，規劃將 Juxta 的美軍實戰級無衛星定位技術「全域定位系統」(Universal Positioning System)整合至昕力的 AI 軟硬體一體化架構中。

昕力資訊總經理葉怡蘭。(圖：昕力資訊提供)

昕力資說明，此次不僅取得 Juxta 核心技術在台灣和全球市場的代理銷售與整合權利，也規劃將 Juxta 的「全域定位系統」整合至昕力的 AI 軟硬體一體化架構中，可將技術領域延伸至國防科技、災害應變、醫療院所和智慧物流等高合規和高韌性需求產業，攜手搶攻龐大的全球主權 AI 和跨產業科技新藍海商機。

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昕力資訊總經理葉怡蘭指出，國防、醫療、防災和智慧物流等產業對於數據主權與資安合規有最高等級的要求，此次，與 Juxta 的合作不只是單純代理，更是進行深度整合，為台灣和亞太地區於國家安全、災害應變、醫療院所、智慧物流、無人設備控制等多元場域需求的高合規客戶，提供防干擾、高韌性且可高度客製化的地端 AI 全套解決方案，在龐大的全球主權 AI 與跨產業的科技新藍海搶奪先機。

Juxta 創辦人兼執行長 John Ferrara 表示，傳統 GPS 衛星定位在室內、地下與複雜的特殊環境中長期存在定位盲點，而 Juxta 研發的全域定位系統正是為突破這些極限而生，無需額外購買昂貴硬體就能導入，即使離線也不影響定位服務，能克服物理空間、地形等限制，將實體空間轉化為可即時追蹤的數位環境，期借助昕力資訊的系統整合能力和業務版圖，將這套新科技引進亞太市場。