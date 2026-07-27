全球汽車輪圈大廠巧新 ( 1563-TW ) 今 (27) 日發布重訊指出，申報辦理 2026 年現金減資換發股票作業計畫，減資比率為 25%，預計退還股東每股 2.5 元現金，減資後每股淨值將由 38.02 元提升至 47.25 元，舊股票最後交易日訂於 8 月 26 日。

巧新舊股票停止在市場買賣期間為 8 月 27 日至 9 月 4 日，新股預計 9 月 7 日正式上市買賣。

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巧新說明，此次現金減資主要基於整體財務規劃考量，在目前營運資金充沛且現金流穩健的前提下退還股東股款，除了能妥善運用閒置資金，更有助於優化資本結構，並進一步提升股東權益報酬率 (ROE) 和每股盈餘 (EPS)，持續為股東創造長期最大的投資價值。