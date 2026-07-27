鉅亨網記者王莞甯 台北
全球汽車輪圈大廠巧新 (1563-TW) 今 (27) 日發布重訊指出，申報辦理 2026 年現金減資換發股票作業計畫，減資比率為 25%，預計退還股東每股 2.5 元現金，減資後每股淨值將由 38.02 元提升至 47.25 元，舊股票最後交易日訂於 8 月 26 日。
巧新舊股票停止在市場買賣期間為 8 月 27 日至 9 月 4 日，新股預計 9 月 7 日正式上市買賣。
巧新說明，此次現金減資主要基於整體財務規劃考量，在目前營運資金充沛且現金流穩健的前提下退還股東股款，除了能妥善運用閒置資金，更有助於優化資本結構，並進一步提升股東權益報酬率 (ROE) 和每股盈餘 (EPS)，持續為股東創造長期最大的投資價值。
本次現金減資銷除股份共 56,402,035 股，減少資本額 5.64 億元，減資後實收資本額將由原本的 22.56 億元降至 16.92 億元，流通在外股數同步調整為 1.62 億股 (已扣除庫藏股)，依第一季會計師核閱財務報表設算，減資後每股淨值將大幅拉升至 47.25 元。
展望全年，巧新指出，隨著歐美超跑和豪華汽車品牌車廠客戶對客製化鍛造鋁輪圈需求穩健回升，加上旗下再生鋁材滲透率持續提升，以及半導體前段設備零組件新事業穩健出貨，下半年效益展開，全年營收有信心挑戰歷史新高。
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