鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-07-14 19:51

台股今 (14) 日一度急殺逾 1700 點，外資積極賣股匯出，新台幣兌美元最低下探 32.229 元，不過，出口商進場拋匯意願升高，加上央行尾盤調節，帶動新台幣貶勢收斂，終場收在 32.172 元，微貶 0.2 分，台北與元太外匯市場總成交值萎縮至 21.62 億美元，美國最新 CPI 數據即將揭曉，外資轉趨觀望。

〈台幣〉量縮微貶收32.172元 觀望美CPI數據。(圖：shutterstock)

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台股早盤湧現賣壓，一度跌至 43654 點，AI 相關個股遭到狙擊，不過，台積電、聯發科、台達電、鴻海等電子權值股跌勢逐漸收斂，加上台塑集團股挺身撐盤，加權指數終場收在 44737.95 點，下跌 642.57 點，留下 1083.91 點的長下影線。

觀察主要貨幣今天表現，根據央行統計，美元指數今天上漲 0.23%，亞幣升貶互見，日元貶值 0.15%、新加坡幣小貶 0.02%、新台幣小貶 0.01%；韓元則升值 0.26%、人民幣升 0.05%。