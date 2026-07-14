鉅亨網記者陳于晴 台北
台股今 (14) 日一度急殺逾 1700 點，外資積極賣股匯出，新台幣兌美元最低下探 32.229 元，不過，出口商進場拋匯意願升高，加上央行尾盤調節，帶動新台幣貶勢收斂，終場收在 32.172 元，微貶 0.2 分，台北與元太外匯市場總成交值萎縮至 21.62 億美元，美國最新 CPI 數據即將揭曉，外資轉趨觀望。
外資近期偏向匯出，新台幣兌美元今天走勢震盪，一早以 32.19 元開盤後，最高升抵 32.161 元，但午後貶勢擴大，最低來到 32.229 元，央行持續在尾盤調節，帶動匯價拉升至平盤附近，收 32.172 元。
台股早盤湧現賣壓，一度跌至 43654 點，AI 相關個股遭到狙擊，不過，台積電、聯發科、台達電、鴻海等電子權值股跌勢逐漸收斂，加上台塑集團股挺身撐盤，加權指數終場收在 44737.95 點，下跌 642.57 點，留下 1083.91 點的長下影線。
觀察主要貨幣今天表現，根據央行統計，美元指數今天上漲 0.23%，亞幣升貶互見，日元貶值 0.15%、新加坡幣小貶 0.02%、新台幣小貶 0.01%；韓元則升值 0.26%、人民幣升 0.05%。
美國勞工統計局 (BLS) 將於周二 (14 日) 公布 6 月消費者物價指數 (CPI)。市場預估，受油價大幅下跌影響，整體 CPI 月減 0.2%，核心 CPI 則月增 0.2%；年增率方面，整體 CPI 料從 5 月的 4.2% 降至 3.8%，核心 CPI 則從 2.9% 略降至 2.8%。不過，若最新數據再次升高，聯邦公開市場委員會 (FOMC) 可能需要考慮在近期收緊貨幣政策。
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